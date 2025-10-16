Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-10-2025 07:00
Nem com a ajuda do socialista que se acha dono de Alpiarça
- foto DR
A CDU foi derrotada em Alpiarça, mas mais do que a demonstração de que um ex-presidente que esteve na câmara 12 anos, que foi outra vez a eleições, não é um tesouro autárquico.
A CDU foi derrotada em Alpiarça, mas mais do que a demonstração de que um ex-presidente que esteve na câmara 12 anos, que foi outra vez a eleições, não é um tesouro autárquico, a vitória do PS é sobretudo a evidência que os caciques deste próprio partido não valem aquilo que acham que valem. A vitória do PS de Sanfona, que vem da escola de Rosa do Céu, com quem trabalhou e que foi seu mandatário da candidatura em 2021, é sobretudo a derrota deste socialista que achou que podia dominar a política em Alpiarça e que, junto com a filha que se demitiu de vice-presidente e o filho que era presidente da concelhia do partido, tentou ajudar os comunistas em nome do seu umbigo.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Vale Tejo
15-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar