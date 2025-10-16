uma parceria com o Jornal Expresso
16/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-10-2025 07:00

Nem com a ajuda do socialista que se acha dono de Alpiarça

Nem com a ajuda do socialista que se acha dono de Alpiarça
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A CDU foi derrotada em Alpiarça, mas mais do que a demonstração de que um ex-presidente que esteve na câmara 12 anos, que foi outra vez a eleições, não é um tesouro autárquico.

A CDU foi derrotada em Alpiarça, mas mais do que a demonstração de que um ex-presidente que esteve na câmara 12 anos, que foi outra vez a eleições, não é um tesouro autárquico, a vitória do PS é sobretudo a evidência que os caciques deste próprio partido não valem aquilo que acham que valem. A vitória do PS de Sanfona, que vem da escola de Rosa do Céu, com quem trabalhou e que foi seu mandatário da candidatura em 2021, é sobretudo a derrota deste socialista que achou que podia dominar a política em Alpiarça e que, junto com a filha que se demitiu de vice-presidente e o filho que era presidente da concelhia do partido, tentou ajudar os comunistas em nome do seu umbigo.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar