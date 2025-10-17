Madelino ainda não conseguiu arranjar emprego na sua terra

Francisco Madelino, o socialista que tem andado à babugem como as fataças no Tejo, que deixou má memória nos “empregos” que o partido lhe arranjou na Fundação Inatel e no Instituto de Emprego e Formação Profissional, onde o actual presidente disse que deixou um rasto de mau ambiente, não conseguiu ganhar a Câmara de Salvaterra de Magos, destronado por uma candidatura independente verdinha e com menos meios. Madelino bem tenta arranjar um emprego perto de casa, mas não tem conseguido, perdendo sempre que vai a votos. Nestas autárquicas nem conseguiu ganhar a junta de freguesia da sua terra, a Glória do Ribatejo, o que demonstra a sua importância política.