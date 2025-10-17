Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-10-2025 07:00
Paulo Núncio em recobro
- foto DR
O CDS-PP em Vila Franca de Xira decidiu ir a votos sozinho e os resultados ficaram manifestamente aquém do esperado.
O CDS-PP em Vila Franca de Xira decidiu ir a votos sozinho e os resultados ficaram manifestamente aquém do esperado, em último lugar, com 884 votos. Até abaixo do Bloco de Esquerda, que teve 1.088. Depois desta faena em terras ribatejanas Paulo Núncio tem agora duas nódoas negras para recuperar: a da insólita colhida de um bezerro no tentadero do Cabo e a dos colossais resultados eleitorais....
