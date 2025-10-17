uma parceria com o Jornal Expresso
17/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-10-2025 07:00

Paulo Núncio em recobro

Paulo Núncio em recobro
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O CDS-PP em Vila Franca de Xira decidiu ir a votos sozinho e os resultados ficaram manifestamente aquém do esperado.

O CDS-PP em Vila Franca de Xira decidiu ir a votos sozinho e os resultados ficaram manifestamente aquém do esperado, em último lugar, com 884 votos. Até abaixo do Bloco de Esquerda, que teve 1.088. Depois desta faena em terras ribatejanas Paulo Núncio tem agora duas nódoas negras para recuperar: a da insólita colhida de um bezerro no tentadero do Cabo e a dos colossais resultados eleitorais....

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar