Quem engole por último...
A poucos dias das autárquicas, Barreira Soares, candidato do Chega em Vila Franca de Xira, publicou um lamento nas redes sociais a dizer-se “orgulhoso” por a comunicação social não falar dele.
A poucos dias das autárquicas, Barreira Soares, candidato do Chega em Vila Franca de Xira, publicou um lamento nas redes sociais a dizer-se “orgulhoso” por a comunicação social não falar dele. “Esquecem-se de que fui vereador durante quatro anos e de que já estou no meu segundo mandato como deputado”, escreveu, acusando os jornais de só escreverem sobre ele quando é para dizer mal. Algo que, como se sabe, não corresponde à verdade. “No dia 12 vão engolir um sapo do tamanho do concelho de Vila Franca de Xira”, prometeu. Agora, que os votos já foram fechados e o Chega foi apenas a terceira força política mais votada no concelho de VFX, resta perguntar a Barreira Soares se precisa de Rennie ou se já conseguiu digerir o sapo que teve de engolir na noite de domingo....