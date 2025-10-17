uma parceria com o Jornal Expresso
17/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-10-2025 21:00

Um movimento com os dias contados?

- foto DR
O Movimento P’la Nossa Terra, que candidatou Manuela Dias à presidência da Câmara de Torres Novas, não conseguiu nenhum mandato para essa autarquia ao contrário do que aconteceu nas autárquicas de 2021.

O Movimento P’la Nossa Terra, que candidatou Manuela Dias à presidência da Câmara de Torres Novas, não conseguiu nenhum mandato para essa autarquia ao contrário do que aconteceu nas autárquicas de 2021, quando o cabecilha era António Rodrigues, ex-presidente do município eleito pelo PS. Nem o facto de terem sido os primeiros no boletim de voto lhes valeu de muito já que somaram apenas 857 votos, o que se traduz em 4,69% da votação em todo o concelho. O afastamento do seu “mentor” - como lhe chamam - que se desligou da sua função de vereador, não terá ajudado à festa e, a julgar pelo resultado, o movimento já não deverá nadar nesta terra daqui a quatro anos. Mas como diz o velho ditado, é ver para crer!.

