Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-10-2025 10:00
A CDU vai desaparecendo da câmara de Vila Franca de Xira
- foto DR
O PCP tem tradições em Vila Franca de Xira que não devem ser esquecidas.
O PCP tem tradições em Vila Franca de Xira que não devem ser esquecidas. Já foi líder do município durante vários mandatos, mas ao longo dos anos tem vindo a perder força. Nestas eleições elegeu 2 vereadores mas foi a força política menos votada de todas as que elegeram vereadores. O Cavaleiro Andante sabe que no concelho de Vila Franca de Xira o comunismo nunca acabará por causa da memória que está guardada no Museu do Neorrealismo, mas já não garanto que no salão nobre da câmara municipal os comunistas durem muitos mais mandatos.
