18/10/2025

Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-10-2025 15:00

Chegou a hora do amor

O socialista Fernando Paulo Ferreira foi reeleito para um segundo mandato à frente dos destinos da Câmara de Vila Franca de Xira.

O socialista Fernando Paulo Ferreira foi reeleito para um segundo mandato à frente dos destinos da Câmara de Vila Franca de Xira e as suas primeiras palavras, ainda na escadaria da câmara, foram para dizer que se tratou de uma vitória da democracia, do amor face ao ódio e a intolerância. E lá amor vai ser preciso nos próximos quatro anos, e muito, para que a câmara seja governável. E muito provavelmente, com o PSD, que tem sido a amante favorita do PS nos últimos anos para assegurar a estabilidade governativa....

