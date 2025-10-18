Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-10-2025 07:00
Na ressaca eleitoral
Poucas horas após serem conhecidos os resultados das eleições autárquicas em Tomar realizou-se a última reunião de câmara com o executivo em final de mandato.
Poucas horas após serem conhecidos os resultados das eleições autárquicas em Tomar realizou-se a última reunião de câmara com o executivo em final de mandato. O que se assistiu foi uma verdadeira ressaca onde a maioria socialista se apresentou cabisbaixa e desanimada, enquanto que do lado da oposição os sorrisos eram mais que muitos. O mais curioso foi que a afluência de público foi grande, com muitos elementos da AD a marcarem presença para ‘gozarem o prato’. Será que queriam prolongar os festejos pela manhã dentro ou foram apenas com o objectivo de apreciar o ‘melão’ dos socialistas derrotados?.
