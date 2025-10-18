Os foliões das últimas eleições

Cláudia Moreira e Paulo Queimado são os foliões das eleições autárquicas de 12 de Outubro de 2025. 12 anos de trabalho autárquico na Chamusca, ou seja, 12 anos a dirigirem os destinos do concelho, valeram-lhe cerca de 300 votos numa candidatura independente. 300 munícipes do concelho da Chamusca votaram em Cláudia Moreira e Paulo Queimado para poderem continuar a governar a câmara, desta vez com a vice ao leme da autarquia. É obra. Quem tinha dúvidas sobre as potencialidades políticas da vice de Queimado tem nestes resultados a prova provada que eles dois são farinha do mesmo saco: sabem tanto do governo de uma câmara como o Cavaleiro Andante sabe sobre a estupidez humana. Sem querer ofender os dois autarcas, que certamente vão ficar para a História da Chamusca como os mais destituídos de juízo e qualidades humanas e políticas, apetece deixar-lhes um miminho: e se vossas senhorias fossem à procura de charretes e montassem um negócio de passeios pela vila para mostrarem as igrejas, a Lezíria e as obras do vosso mandato? Quem sabe o vosso camarada da Assembleia Municipal, Joaquim José Garrido, promova e se junte ao negócio. A Chamusca convosco, e os vossos passeios de charrete, nunca mais sairá do mapa e as visitas da PJ serão rapidamente esquecidas.