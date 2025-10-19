uma parceria com o Jornal Expresso
19/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-10-2025 07:00

O benemérito da Parreira

O benemérito da Parreira
- foto DR
Manuel Oliveira foi em tempos um benemérito da Parreira e uma pessoa muito respeitada no concelho devido ao facto de ser um empresário de sucesso.

Manuel Oliveira foi em tempos um benemérito da Parreira e uma pessoa muito respeitada no concelho devido ao facto de ser um empresário de sucesso. Entretanto o negócio da Cimianto foi por água abaixo, pelas razões que todos conhecemos, e Manuel acabou a trabalhar nos últimos anos numa empresa agrícola de Alpiarça, que também não correu bem, e nos últimos tempos voltou para a Parreira onde congeminou concorrer à Junta de Freguesia, tirando o trabalho político aos jovens da terra, convencido que os beneméritos ganham eleições com uma perna às costas.
Concorreu por um Movimento que andou o tempo todo à pesca de candidatos e estava dado como adquirido que ia ser o novo presidente da Junta de freguesia mais distante da sede do concelho. Debalde. O povo votou num jovem que vai dar continuidade ao trabalho do outro jovem que não pode concorrer por ter atingido o limite de mandatos. Temos agora um ex-benemérito derrotado por falta de confiança política dos seus munícipes. Vale uma aposta que ele ainda não percebeu que o seu tempo já passou e que o seu papel era disponibilizar-se para ser uma ajuda ao lado dos mais jovens e não um empecilho com as suas velhas recordações?.

