Um pneumologista com bons pulmões

O médico pneumologista Gustavo Reis era um dos mais eufóricos nos festejos da vitória eleitoral da coligação PSD/CDS em Santarém. O cabeça de lista à assembleia municipal, que não tem filiação partidária, venceu a sua disputa e convenceu também quando se apoderou do microfone. Discursou, cantou e gritou numa actuação a pedir meças a muitos entertainers. O Cavaleiro Andante não percebe nada de pneumologia, mas, pelo que viu e ouviu na noite domingo, os pulmões de Gustavo Reis parecem em grande forma e prontos para enfrentar quatro anos de trabalho autárquico.