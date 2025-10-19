Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-10-2025 21:00
Um pneumologista com bons pulmões
- foto O MIRANTE
O médico pneumologista Gustavo Reis era um dos mais eufóricos nos festejos da vitória eleitoral da coligação PSD/CDS em Santarém.
O médico pneumologista Gustavo Reis era um dos mais eufóricos nos festejos da vitória eleitoral da coligação PSD/CDS em Santarém. O cabeça de lista à assembleia municipal, que não tem filiação partidária, venceu a sua disputa e convenceu também quando se apoderou do microfone. Discursou, cantou e gritou numa actuação a pedir meças a muitos entertainers. O Cavaleiro Andante não percebe nada de pneumologia, mas, pelo que viu e ouviu na noite domingo, os pulmões de Gustavo Reis parecem em grande forma e prontos para enfrentar quatro anos de trabalho autárquico.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Vale Tejo
15-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar