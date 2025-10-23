uma parceria com o Jornal Expresso
 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-10-2025 10:00

O passeio torto que ninguém endireita

- foto O MIRANTE
O passeio junto a uma peixaria no Carregado, onde já caíram pessoas por causa do desnível, continua por arranjar há vários meses.

O passeio junto a uma peixaria no Carregado, onde já caíram pessoas por causa do desnível, continua por arranjar há vários meses. Já demos nota na rubrica “Não custava nada” e agora a Comissão de Moradores do Carregado voltou a perguntar, em reunião de câmara, uma das últimas do mandato de Pedro Folgado, se, antes de sair, o passeio fica pronto. “Já que tanta coisa falta no Carregado, ao menos arranjem o passeio”, desabafou João Silva. Pelos vistos, no Carregado, até um passeio por arranjar, uma intervenção aparentemente simples, parece lembrar que há caminhos que, quando nascem tortos, tarde ou nunca se endireitam....

