O passeio torto que ninguém endireita

O passeio junto a uma peixaria no Carregado, onde já caíram pessoas por causa do desnível, continua por arranjar há vários meses. Já demos nota na rubrica “Não custava nada” e agora a Comissão de Moradores do Carregado voltou a perguntar, em reunião de câmara, uma das últimas do mandato de Pedro Folgado, se, antes de sair, o passeio fica pronto. “Já que tanta coisa falta no Carregado, ao menos arranjem o passeio”, desabafou João Silva. Pelos vistos, no Carregado, até um passeio por arranjar, uma intervenção aparentemente simples, parece lembrar que há caminhos que, quando nascem tortos, tarde ou nunca se endireitam....