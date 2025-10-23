uma parceria com o Jornal Expresso
23/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-10-2025 07:00

Pedro Ribeiro sem sinais de azia

- foto O MIRANTE
O candidato do PS à Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro (PS), fez questão de comparecer na inauguração do Festival Nacional de Gastronomia, que decorreu apenas quatro dias após a refrega eleitoral. Apesar do curto período para digerir o sapo gigante engolido na noite das autárquicas, o ainda autarca de Almeirim lá andou a comer e beber sem aparentar grandes sinais de azia, apesar dos sorrisos marotos de quem ainda continuava em festa….

