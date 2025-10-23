Um autarca com fair play 

O ainda presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), e o futuro, Tiago Carrão (PSD), surpreenderam na inauguração da Feira de Santa Iria ao mostrarem-se muito cúmplices. Hugo Cristóvão conduziu a inauguração, mas Tiago Carrão esteve sempre muito presente e próximo. A relação entre os rivais parecia estar melhor do que nunca e até brindaram juntos. Da parte do socialista, pudemos ver muitos sorrisos e boa disposição, o que revela o fair play que falta a muitos autarcas da região.