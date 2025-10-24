uma parceria com o Jornal Expresso
24/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-10-2025 21:00

Cerveja ao preço do ouro

- foto O MIRANTE
O Cavaleiro Andante foi visitar o Festival Nacional de Gastronomia, em Santarém, e não pôde deixar de confessar a sua surpresa com alguns preços.

O Cavaleiro Andante foi visitar o Festival Nacional de Gastronomia, em Santarém, e não pôde deixar de confessar a sua surpresa com alguns preços, dignos dos mais famosos festivais de verão, que ali são praticados, nomeadamente no que toca às bebidas. Quando o distraído Cavaleiro Andante constatou que ia pagar 3,5 euros por cada copo de cerveja que tinha pedido para acompanhar um belo naco de carne, quase que se engasgava e largava a chicha fora. E os preços dos vinhos, das águas e dos refrigerantes no mesmo restaurante também não eram nada simpáticos. Mas lá encaixámos o desfalque e partimos em busca de paradeiros mais amigos da carteira, que também os há por lá, valha-nos isso….

