Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-10-2025 21:00
Cerveja ao preço do ouro
O Cavaleiro Andante foi visitar o Festival Nacional de Gastronomia, em Santarém, e não pôde deixar de confessar a sua surpresa com alguns preços.
O Cavaleiro Andante foi visitar o Festival Nacional de Gastronomia, em Santarém, e não pôde deixar de confessar a sua surpresa com alguns preços, dignos dos mais famosos festivais de verão, que ali são praticados, nomeadamente no que toca às bebidas. Quando o distraído Cavaleiro Andante constatou que ia pagar 3,5 euros por cada copo de cerveja que tinha pedido para acompanhar um belo naco de carne, quase que se engasgava e largava a chicha fora. E os preços dos vinhos, das águas e dos refrigerantes no mesmo restaurante também não eram nada simpáticos. Mas lá encaixámos o desfalque e partimos em busca de paradeiros mais amigos da carteira, que também os há por lá, valha-nos isso….
