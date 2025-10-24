uma parceria com o Jornal Expresso
24/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-10-2025

Governar um saco de gatos

Governar um saco de gatos
Na última reunião de câmara de Benavente, Sónia Ferreira, ainda vereadora do PSD na oposição, mas já eleita presidente do município nas últimas autárquicas, mostrou que também sabe dar lições de boas maneiras políticas.

Na última reunião de câmara de Benavente, Sónia Ferreira, ainda vereadora do PSD na oposição, mas já eleita presidente do município nas últimas autárquicas, mostrou que também sabe dar lições de boas maneiras políticas. Entre elogios sinceros e palavras de gratidão, acabou por dizer ao presidente cessante, Carlos Coutinho (CDU), aquilo que alguns eleitores pensaram ao penalizar a CDU nas urnas, mas que ninguém tinha dito com tanta classe. “Desejo-lhe
tudo de bom, vá para casa”, afirmou. Quem estava no salão nobre riu, a vereadora corrigiu, de seguida, “para onde quiser”, e tudo ficou num tom de humor e cortesia institucional. Agora, vamos ver como é que Sónia Ferreira vai governar a casa que lhe caiu nas mãos e que mais parece um saco de gatos de diversas cores… .

