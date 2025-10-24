Socialistas de Santarém lambem as feridas e contam espingardas
O desaire eleitoral do PS em Santarém, tendo em conta as expectativas geradas pela candidatura de Pedro Ribeiro, custou a engolir nas hostes mais críticas e já se começam a contar espingardas. As eleições para a concelhia do PS de Santarém, liderada por Diamantino Duarte, só devem acontecer depois das eleições presidenciais de 2026, mas já há quem procure alternativas e um corte com a linha que tem vindo a ser seguida. E os jantares ‘conspirativos’, envolvendo conhecidos militantes que até já passaram pela vereação socialista noutros tempos, já começaram, como o Cavaleiro Andante testemunhou um dia destes. Porque é à mesa que muitas vezes se tomam grandes decisões, resta esperar para ver se é desta que alguém tem coragem para afrontar a linha dominante e procurar um novo rumo para um partido que, desde que perdeu a câmara há 20 anos pelo inefável Rui Barreiro (que ainda continua a ter alguns acólitos, vá lá saber-se porquê), nunca mais recuperou a cadeira do poder….