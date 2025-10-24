Vão andando que eu já vou lá ter!

Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-10-2025 18:00
No domingo, 19 de Outubro, Arruda dos Vinhos foi palco para a Caminhada dos Fortes, inserida no âmbito das Comemorações do Dia Nacional das Linhas de Torres Vedras. A caminhada juntou mais de 120 pessoas, com o percurso a passar por locais de grande beleza do concelho. O arranque aconteceu no centro cultural do Morgado, no centro da vila, contando com a presença de vários vereadores, incluindo o vice-presidente do município, Paulo Pinto. O autarca deu as boas vindas a todos os participantes mas, a julgar pela indumentária, não se meteu pelos trilhos na caminhada. Uma espécie de “vão andando que já vos apanho...”, nem que seja no regresso!.
