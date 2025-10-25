A lide de Inácio!

António José Inácio, depois de duas corridas eleitorais como independente, em 2017 e 2021, conseguiu à terceira ser eleito para a presidência da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, tendo sido o homem que deu ao PSD a sua primeira presidência da junta de freguesia desde a revolução dos cravos. O também presidente da Escola de Toureio José Falcão mostrou estar à altura de uma boa faena política, com uma vitória à tangente que vai obrigar a fazer acordos com outras forças políticas (provavelmente o Chega). E depois é só ver como vão ser as próximas touradas....