Desaparecido em combate

Depois de abdicar dos pelouros na semana antes das eleições, o vereador socialista Paulo Cação decidiu agora abdicar também de aparecer. Na primeira reunião de câmara pós-eleitoral, o socialista ficou em casa, talvez à espera que a azia passasse com chá de camomila, pastilhas Rennie ou Netflix. O homem que tanto falou de “sentido de responsabilidade” parece ter trocado o plenário municipal pelo sofá da reflexão. Dizem que o silêncio é de ouro, mas neste caso cheira mais a cobre de consolação. Afinal, quando a coisa corre mal nas urnas, o melhor mesmo é faltar, não vá alguém pedir-lhe contas do “desapego” que só dura enquanto dá jeito.