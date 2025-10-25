uma parceria com o Jornal Expresso
25/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-10-2025 07:00

Desaparecido em combate

- foto DR
Depois de abdicar dos pelouros na semana antes das eleições, o vereador socialista Paulo Cação decidiu agora abdicar também de aparecer. Na primeira reunião de câmara pós-eleitoral, o socialista ficou em casa, talvez à espera que a azia passasse com chá de camomila, pastilhas Rennie ou Netflix. O homem que tanto falou de “sentido de responsabilidade” parece ter trocado o plenário municipal pelo sofá da reflexão. Dizem que o silêncio é de ouro, mas neste caso cheira mais a cobre de consolação. Afinal, quando a coisa corre mal nas urnas, o melhor mesmo é faltar, não vá alguém pedir-lhe contas do “desapego” que só dura enquanto dá jeito.

