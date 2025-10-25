uma parceria com o Jornal Expresso
25/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-10-2025 10:00

O cacique Francisco Madelino

foto DR
O mais arregimentado de todos os políticos portugueses, o mais tachista, o mais arrogante, o que tem o ego maior, a barriga mais cheia de vento, chama-se Francisco Madelino.

O mais arregimentado de todos os políticos portugueses, o mais tachista, o mais arrogante, o que tem o ego maior, a barriga mais cheia de vento, chama-se Francisco Madelino. Perdeu os tachos assim que o PSD ganhou as eleições legislativas e voltou da presidência do Inatel para Salvaterra de Magos para meter no bolso os seus camaradas socialistas. Uma mulher independente, embora vereadora na câmara, sem vida política de relevo, fez-lhe frente e ganhou-lhe as eleições. Francisco Madelino é daqueles para quem vale tudo na política, e que tudo se resolve com almoços pagos. Levou mais uma lição. Como é hábito não lhe vai fazer mossa, e assim que o PS voltar ao poder em São Bento lá estará ele para ocupar um dos milhares de lugares que o partido tem na máquina para os seus caciques. Desde gerir o Inatel que é o mais fácil, até ao IEFP que é o mais poderoso. E o mundo continua a girar.

