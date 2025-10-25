Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-10-2025 18:00
Pormenores que se reflectem nas urnas
- foto O MIRANTE
O lixo deixado há duas semanas junto a uma papeleira na Rua Antero de Quental, no Forte da Casa, sobreviveu à “limpeza autárquica”.
O lixo deixado há duas semanas junto a uma papeleira na Rua Antero de Quental, no Forte da Casa, sobreviveu à “limpeza autárquica”. Nas duas semanas que antecederam o acto eleitoral, a freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa começou a ser limpa, varrida e o matagal cortado, mas o lixo junto a esta papeleira passou despercebido. São “pormenores” como este que contam para os fregueses e que por vezes se reflectem nas urnas....
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Vale Tejo
22-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar