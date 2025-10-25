Pormenores que se reflectem nas urnas

O lixo deixado há duas semanas junto a uma papeleira na Rua Antero de Quental, no Forte da Casa, sobreviveu à “limpeza autárquica”. Nas duas semanas que antecederam o acto eleitoral, a freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa começou a ser limpa, varrida e o matagal cortado, mas o lixo junto a esta papeleira passou despercebido. São “pormenores” como este que contam para os fregueses e que por vezes se reflectem nas urnas....