30/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-10-2025 18:00

Alves Redol merece respeito

O Pavilhão do União Desportiva Vilafranquense (UDV) no Jardim Constantino Palha, em Vila Franca de Xira, está num estado deplorável digno de um país do terceiro mundo.

O Pavilhão do União Desportiva Vilafranquense (UDV) no Jardim Constantino Palha, em Vila Franca de Xira, está num estado deplorável digno de um país do terceiro mundo. Num dos cantos do edifício está uma placa muito mal cuidada, entre grafitis e falta generalizada de limpeza, alusiva ao que resta da biblioteca Alves Redol, que doou na altura ao clube vários livros. É certo que o UDV não nada em dinheiro, pelo contrário, mas dar uma limpeza ao espaço não deve ser assim algo tão difícil e caro de conseguir. Bastava ter algum orgulho próprio e, acima de tudo, respeito por um nome da cultura literária nacional que não merecia estar tão abandalhado.

