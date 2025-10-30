Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-10-2025 21:00
Ideias de choque
Uma família ocupou ilegalmente um apartamento da Câmara de Vila Franca de Xira num prédio situado em Arcena, Alverca do Ribatejo. E como uma ilegalidade nunca vem só, ainda se lembraram de tentar roubar energia eléctrica sem pagar fazendo uma ligação ilegal ao quadro do prédio. Uma operação que acabou por gerar um incêndio e deixou mais de vinte pessoas às escuras nas últimas duas semanas. Ele há realmente com cada cabecinha iluminada....
