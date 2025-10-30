uma parceria com o Jornal Expresso
30/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-10-2025 21:00

Ideias de choque

Ideias de choque
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Uma família ocupou ilegalmente um apartamento da Câmara de Vila Franca de Xira num prédio situado em Arcena.

Uma família ocupou ilegalmente um apartamento da Câmara de Vila Franca de Xira num prédio situado em Arcena, Alverca do Ribatejo. E como uma ilegalidade nunca vem só, ainda se lembraram de tentar roubar energia eléctrica sem pagar fazendo uma ligação ilegal ao quadro do prédio. Uma operação que acabou por gerar um incêndio e deixou mais de vinte pessoas às escuras nas últimas duas semanas. Ele há realmente com cada cabecinha iluminada....

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar