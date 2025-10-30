uma parceria com o Jornal Expresso
30/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-10-2025 10:00

O Pedro que fez oposição ao Pedro

- foto O MIRANTE
A última cerimónia pública do presidente da Câmara de Almeirim, futuro vereador da oposição na Câmara de Santarém, foi marcada por uma chuvada que o fez despachar duas inaugurações em meia hora.

A última cerimónia pública do presidente da Câmara de Almeirim, futuro vereador da oposição na Câmara de Santarém, foi marcada por uma chuvada que o fez despachar duas inaugurações em meia hora, a do novo parque junto ao pavilhão municipal e a requalificação do jardim dos Charquinhos. Não bastava Pedro Ribeiro ter de deixar a câmara onde era rei e senhor, perder as eleições em Santarém e ainda ter de ficar molhado. Se o autarca foi conseguindo eliminar a oposição ao longos dos anos, controlando a câmara e as instituições, não conseguiu enfrentar a oposição do seu homónimo Pedro que ao pé do Pedro de Almeirim apenas é um simples santo que dizem controlar a meteorologia.

