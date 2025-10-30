Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-10-2025 10:00
O Pedro que fez oposição ao Pedro
- foto O MIRANTE
A última cerimónia pública do presidente da Câmara de Almeirim, futuro vereador da oposição na Câmara de Santarém, foi marcada por uma chuvada que o fez despachar duas inaugurações em meia hora.
A última cerimónia pública do presidente da Câmara de Almeirim, futuro vereador da oposição na Câmara de Santarém, foi marcada por uma chuvada que o fez despachar duas inaugurações em meia hora, a do novo parque junto ao pavilhão municipal e a requalificação do jardim dos Charquinhos. Não bastava Pedro Ribeiro ter de deixar a câmara onde era rei e senhor, perder as eleições em Santarém e ainda ter de ficar molhado. Se o autarca foi conseguindo eliminar a oposição ao longos dos anos, controlando a câmara e as instituições, não conseguiu enfrentar a oposição do seu homónimo Pedro que ao pé do Pedro de Almeirim apenas é um simples santo que dizem controlar a meteorologia.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Vale Tejo
29-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar