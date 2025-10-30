uma parceria com o Jornal Expresso
30/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-10-2025 07:00

Rui Martinho recomeçou a trabalhar mas começou a bater com a cabeça nas paredes

Rui Martinho recomeçou a trabalhar mas começou a bater com a cabeça nas paredes
- foto arquivo O MIRANTE
Rui Martinho, o candidato do Movimento Primeiro a Nossa Terra, perdeu as eleições para a Câmara da Chamusca.

Rui Martinho, o candidato do Movimento Primeiro a Nossa Terra, perdeu as eleições para a Câmara da Chamusca. Como o PS ganhou com maioria absoluta é mais que certo que já deve ter voltado a tempo inteiro para o seu trabalho na Câmara da Golegã depois de alguns anos a ganhar mais algum como presidente da junta. Rui Martinho ficou tão enjoado com a derrota que desistiu da assinatura de O MIRANTE. Contactado pelo sector de assinaturas, no trabalho normal de perceber se era um leitor zangado com alguma coisa, uma vez que tinha a assinatura em dia, paga até meio do próximo ano, respondeu que não queria "mais nada com essa gente". O Cavaleiro Andante acha que foi por causa da perda do Movimento na Parreira e Chouto, mas também pode ser por ter perdido na votação para o João Cardador, candidato à Assembleia Municipal, que é o “dono” do bairro 1.º de Maio. Enfim, Rui Martinho também é uma vítima do Capataz da Chamusca e sofrem do mesmo mal: não vêem um palmo à frente dos olhos quando perdem e vingam-se batendo com a cabeça nas paredes.

