A derrota de Luís Filipe Vieira 

Luís Filipe Vieira levou uma coça de encher o papo nas eleições para a presidência do Benfica. Nem mesmo com as televisões a fazerem-lhe entrevistas que só se fazem a senadores, Luís Filipe Vieira conseguiu uma votação honrosa. É claro que os benfiquistas não são parvos, e souberam a tempo e horas que Luís Filipe Vieira só tem dinheiro e muito jeitinho para o negócio. Sousa Cintra perdia com ele cem a zero. Falta saber agora como é que ele vai lidar com o seu delfim, Rui Costa, que nunca lhe tirou a língua, chamou nomes feios ou respondeu às provocações de velho zangado com a vida, embora nade em dinheiro.