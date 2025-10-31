Comédia política à moda do Entroncamento

No Entroncamento, a votação para eleição da nova mesa da assembleia municipal transformou-se num verdadeiro episódio de comédia. A lista do Chega, inicialmente só com mulheres, teve de ser alterada à pressa para cumprir a Lei da Paridade, e depois multiplicaram-se confusões com papéis e votos, incluindo o esquecimento de Isilda Marques em depositar o seu boletim. Entre risos na plateia e olhares incrédulos, o momento acabou por ser mais digno de um episódio de Os Malucos do Riso do que de uma tomada de posse. Mais do que tudo, a sessão deixou a certeza de que se a política é um palco, alguns ‘actores’ do Chega do Entroncamento ainda não decoraram bem o guião dos seus novos papéis, e ainda por cima com o chefe Ventura a ver….