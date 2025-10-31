Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 31-10-2025 18:00
Desaparecer no nevoeiro
O cemitério de São Sebastião, em Alverca, continua com o muro da sua entrada destruído depois de um camião de matrícula espanhola o ter abalroado e fugido a sete pés sem que ninguém tenha conseguido apontar a maior parte dos números da matrícula. Foi mesmo para fazer jus ao nome do cemitério, com o prevaricador a fugir pelo meio do nevoeiro para parte incerta. Provavelmente, tal como São Sebastião, para nunca mais ser visto.
