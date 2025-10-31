Em Alenquer, a data da tomada de posse dos novos autarcas da câmara e assembleia municipal motivou críticas nas redes sociais. Tudo porque o acto foi agendado para o feriado do Dia de Todos os Santos, 1 de Novembro, às 10h30, na rua, em frente aos Paços do Concelho. Uns apelidaram a escolha da data como sendo de mau gosto, tendo em conta que muitas pessoas optam por esse feriado nacional para visitar os entes queridos ao cemitério, antecipando o Dia de Finados (2 de Novembro). Outros anteciparam chuva para essa manhã e criticaram a tomada de posse ao ar livre. Se assim acontecer, será uma tomada de posse abençoada pela chuva e por todos os santos, restando esperar pelos ‘milagres’ que o novo mandato trará….