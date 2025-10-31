uma parceria com o Jornal Expresso
31/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 31-10-2025 10:00

Tomada de posse abençoada 

Tomada de posse abençoada 
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em Alenquer, a data da tomada de posse dos novos autarcas da câmara e assembleia municipal motivou críticas nas redes sociais.

Em Alenquer, a data da tomada de posse dos novos autarcas da câmara e assembleia municipal motivou críticas nas redes sociais. Tudo porque o acto foi agendado para o feriado do Dia de Todos os Santos, 1 de Novembro, às 10h30, na rua, em frente aos Paços do Concelho. Uns apelidaram a escolha da data como sendo de mau gosto, tendo em conta que muitas pessoas optam por esse feriado nacional para visitar os entes queridos ao cemitério, antecipando o Dia de Finados (2 de Novembro). Outros anteciparam chuva para essa manhã e criticaram a tomada de posse ao ar livre. Se assim acontecer, será uma tomada de posse abençoada pela chuva e por todos os santos, restando esperar pelos ‘milagres’ que o novo mandato trará….

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar