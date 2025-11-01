uma parceria com o Jornal Expresso
01/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 01-11-2025 07:00

A sina das Inês

A vereadora do Chega na Câmara de Azambuja, Inês Louro, foi reeleita nas autárquicas de 12 de Outubro, mas no dia seguinte, surpreendentemente, pediu renúncia ao mandato.

