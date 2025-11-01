A sina das Inês

A vereadora do Chega na Câmara de Azambuja, Inês Louro, foi reeleita nas autárquicas de 12 de Outubro, mas no dia seguinte, surpreendentemente, pediu renúncia ao mandato. Entretanto, e não menos surpreendentemente, arrependeu-se, alegadamente devido a uma daquelas famosas vagas de fundo que impelem os políticos a tomar certas decisões, ainda que contrariados. Só que, pelos vistos, Inês já não foi a tempo, porque pedida a renúncia ao mandato já não haverá como voltar atrás. Gil Vicente escreveu “A Farsa de Inês Pereira”. Inês de Castro (e o amor proibido com D. Pedro) inspirou obras de literatura, teatro, televisão e cinema. Inês Louro segue na senda e, para já, é forte candidata a vencedora da melhor pirueta encarpada e flik flak à retaguarda do campeonato eleitoral….