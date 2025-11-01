As férias merecidas do Capataz da Chamusca

Desengane-se quem pensava que já tinha visto tudo de Paulo Queimado apenas porque vai deixar de ser presidente da Câmara da Chamusca. O político ocioso, também conhecido como o Capataz da Chamusca, guardou o melhor para o final; então não é que sua excelência decidiu tirar férias após as eleições, em vez de trabalhar para que o município tenha uma transição justa e tranquila de pastas e de executivo municipal?! Como sempre, quem perde é a Chamusca e a sua população. Paulo Queimado nunca se importou com mais nada a não ser com o seu umbigo e este é mais um exemplo. Ou então teve mesmo de se ausentar para meter a cabeça num balde de gelo depois da “coça” que levou nas últimas eleições autárquicas. Ele e a sua abnegada vice-presidente, e companheira, Cláudia Moreira.