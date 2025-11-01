Ortelinda bem mandatou, mas foi o povo quem mais ordenou
As eleições autárquicas de 12 de Outubro acabaram com o reinado comunista na vila do Couço, freguesia do concelho de Coruche governada há décadas pelas coligações lideradas pelo PCP. A última presidente ‘vermelha’ foi Ortelinda Graça, que não se pôde recandidatar a presidente da junta devido à lei de limitação de mandatos. Devido ao impedimento legal, a histórica comunista foi escolhida pela CDU como mandatária das suas candidaturas aos órgãos autárquicos no concelho de Coruche. E Ortelinda bem mandatou, mas, no final, foi o povo quem mais ordenou, afastando os comunistas do executivo camarário e da Junta do Couço, numa catástrofe eleitoral que deve ter deixado o o partido em estado de choque… .