01/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 01-11-2025 10:00

Um misterioso sentido de voto...

Um misterioso sentido de voto...
- Foto Rui Carvalho
Pela primeira vez na última década e meia, o União Desportiva Vilafranquense (UDV) teve finalmente sócios disponíveis para apresentar uma lista concorrente às próximas eleições do clube.

Pela primeira vez na última década e meia, o União Desportiva Vilafranquense (UDV) teve finalmente sócios disponíveis para apresentar uma lista concorrente às próximas eleições do clube, agendadas para 1 de Novembro, depois de anos e anos de gestão de uma comissão administrativa que fez correr muita tinta. Curiosamente, agora que o clube tem uma lista para permitir que os actuais dirigentes possam sair do cargo e dar lugar a sangue novo, o presidente da assembleia-geral, Rui Carvalho, lembrou-se de apresentar um boletim de voto algo criativo, digamos assim. Ao contrário da maioria das associações, o UDV apresenta um boletim de voto com a indicação da Lista A (a única que se apresentou a sufrágio) e duas caixas de voto, uma para SIM (aprova a lista) ou NÃO (rejeita a lista). Um conceito no mínimo estranho, já que rejeitar uma lista significaria manter o clube num cenário de comissão administrativa, que é o que a eleição, supostamente, pretende contrariar. A menos, claro, que a intenção dos actuais dirigentes da comissão, incluindo Rui Carvalho, seja perpetuarem-se no cargo....

