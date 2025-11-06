Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-11-2025 21:00
À espera que o barco passe!
- foto DR
As fortes chuvadas da última semana voltaram a deixar inundada a rua da estação em Alverca. É um problema que já dura há quase duas décadas sem que alguém o consiga resolver. Nem o facto de ter sido construída uma bacia de retenção parece ser suficiente para evitar que as inundações continuem a acontecer. A este ritmo, o melhor é a cidade ir-se preparando para adicionar um terminal fluvial ao já existente terminal rodo-ferroviário, já que nalguns dias de maior precipitação só de barco se consegue chegar seco ao comboio e aos autocarros....
