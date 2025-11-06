Estalagem do mato bravo

A estalagem do Gado Bravo em Vila Franca de Xira está a degradar-se há décadas sem haver uma solução à vista para lhe devolver a glória de outros tempos. Recentemente, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, confirmou que os serviços de urbanismo já deram luz verde para um projecto privado de reabilitação do espaço. Agora é esperar para ver no que dá e se os novos donos vão pensar mudar o nome do imóvel, de gado bravo para mato bravo, a única coisa que ainda parece grassar em força por ali....