Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-11-2025 18:00
Estalagem do mato bravo
A estalagem do Gado Bravo em Vila Franca de Xira está a degradar-se há décadas sem haver uma solução à vista para lhe devolver a glória de outros tempos.
A estalagem do Gado Bravo em Vila Franca de Xira está a degradar-se há décadas sem haver uma solução à vista para lhe devolver a glória de outros tempos. Recentemente, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, confirmou que os serviços de urbanismo já deram luz verde para um projecto privado de reabilitação do espaço. Agora é esperar para ver no que dá e se os novos donos vão pensar mudar o nome do imóvel, de gado bravo para mato bravo, a única coisa que ainda parece grassar em força por ali....
