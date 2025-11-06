uma parceria com o Jornal Expresso
06/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-11-2025 18:00

Estalagem do mato bravo

Estalagem do mato bravo
- foto O MIRANTE
A estalagem do Gado Bravo em Vila Franca de Xira está a degradar-se há décadas sem haver uma solução à vista para lhe devolver a glória de outros tempos. Recentemente, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, confirmou que os serviços de urbanismo já deram luz verde para um projecto privado de reabilitação do espaço. Agora é esperar para ver no que dá e se os novos donos vão pensar mudar o nome do imóvel, de gado bravo para mato bravo, a única coisa que ainda parece grassar em força por ali....

