O Chega foi ao tapete em Samora

Na tomada de posse da nova Assembleia de Freguesia de Samora Correia, a noite corria dentro da normalidade, com os habituais discursos, cumprimentos e pose institucional, até que dois elementos do Chega decidiram dar um toque de humor involuntário à cerimónia. José Luís Rodrigues e Luís Miguel Valente, recém-eleitos para a mesa, estavam sentados tão à beirinha do estrado que as cadeiras, cansadas da política, resolveram desertar. Resultado? Ambos foram ao chão num duplo mergulho digno de coreografia sincronizada. Depois do susto, alguém na plateia descontraiu o ambiente com uma tirada humorística: “O Chega já está a cair, calma!”. E assim, entre o embaraço e as gargalhadas, constatou-se que em Samora Correia há políticos que começaram a fazer a diferença logo que tomaram posse... .