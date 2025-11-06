uma parceria com o Jornal Expresso
06/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-11-2025 10:00

O Chega foi ao tapete em Samora

O Chega foi ao tapete em Samora
- foto O MIRANTE
Na tomada de posse da nova Assembleia de Freguesia de Samora Correia, a noite corria dentro da normalidade, com os habituais discursos, cumprimentos e pose institucional, até que dois elementos do Chega decidiram dar um toque de humor involuntário à cerimónia.

Na tomada de posse da nova Assembleia de Freguesia de Samora Correia, a noite corria dentro da normalidade, com os habituais discursos, cumprimentos e pose institucional, até que dois elementos do Chega decidiram dar um toque de humor involuntário à cerimónia. José Luís Rodrigues e Luís Miguel Valente, recém-eleitos para a mesa, estavam sentados tão à beirinha do estrado que as cadeiras, cansadas da política, resolveram desertar. Resultado? Ambos foram ao chão num duplo mergulho digno de coreografia sincronizada. Depois do susto, alguém na plateia descontraiu o ambiente com uma tirada humorística: “O Chega já está a cair, calma!”. E assim, entre o embaraço e as gargalhadas, constatou-se que em Samora Correia há políticos que começaram a fazer a diferença logo que tomaram posse... .

