Um Amante pouco correspondido

O novo presidente da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém, Alfredo Amante, eleito pela coligação PSD/CDS (AD), bem se tem esfalfado para formar o seu executivo, mas a oposição (supostamente, porque o voto é secreto) tem-lhe feito a vida negra. As quatro propostas para constituição do executivo que Amante apresentou à votação, nas duas sessões da assembleia de freguesia já realizadas, foram todas chumbadas, apesar de incluírem elementos do PS e/ou do Chega. A AD quer ter maioria absoluta no executivo da junta mas não tem votos suficientes na assembleia de freguesia para isso; e a oposição não parece querer aos seus avanços, pelo menos assim às primeiras. Uma novela de amores e desamores que promete ter continuidade em novos episódios. O Cavaleiro Andante aguarda com expectativa as cenas dos próximos capítulos e aceita apostas sobre como é que Amante vai descalçar esta bota.