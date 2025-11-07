A tomada de posse dos novos autarcas eleitos para a Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foi atribulada e confusa. Autarcas e fregueses que assistiram ao acto solene classificaram o mesmo de “circo” e “palhaçada”, uma vez que pouco se percebeu dos nomes dos eleitos e da distribuição de lugares no executivo. Conclusão: a cerimónia demorou mais do que o previsto, além de ter começado 40 minutos depois da hora marcada, e a nova presidente da mesa da assembleia enganou-se e o eleito da Coligação Nova Geração (PSD/IL) só discursou depois do novo presidente de junta, António José Inácio, eleito pela mesma coligação. É o que se chama entrar com o pé esquerdo….