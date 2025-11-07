Impessoais e transmissíveis!

Não bastava uma pessoa ter que ver a sua cara em cartazes na campanha eleitoral, quanto mais ainda ter de assistir à divulgação dos seus dados pessoais na tomada de posse.

Não bastava uma pessoa ter que ver a sua cara em cartazes na campanha eleitoral, quanto mais ainda ter de assistir à divulgação dos seus dados pessoais na tomada de posse, como aconteceu na Assembleia Municipal de Almeirim. O novo líder da bancada da coligação liderada pelo PSD, Botas Soares, insurgiu-se contra o facto de ser dito o número do cartão do cidadão e a morada completa na chamada para assinar a posse no cargo. Não sendo uma prática na generalidade das tomadas de posse, só se compreende esta divulgação de dados com o facto de os eleitos terem a certeza que são mesmo eles os eleitos.