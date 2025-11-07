Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 07-11-2025 18:00
Mais vale ser presidente por um dia do que vereadora toda a vida
- FOTO – CM Mação
Margarida Lopes esteve pouco mais de nove meses como presidente da Câmara de Mação, após ter substituído no cargo Vasco Estrela no último ano do mandato cessante.
Margarida Lopes esteve pouco mais de nove meses como presidente da Câmara de Mação, após ter substituído no cargo Vasco Estrela no último ano do mandato cessante, mas esse tempo foi mais do que suficiente para ganhar direito a uma fotografia na Galeria de Presidentes da Câmara Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. A imagem foi colocada pelo seu antecessor, Vasco Estrela, quatro dias antes de tomar posse o novo presidente do município, o socialista José Fernando Martins, que conquistou a câmara ao PSD. Uma medida avisada e oportuna, não fosse o novo inquilino dos Paços do Concelho fazer-se esquecido….
