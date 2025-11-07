uma parceria com o Jornal Expresso
07/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 07-11-2025 21:00

Olha o passarinho!

Olha o passarinho!
- foto O MIRANTE
Na tomada de posse dos órgãos municipais de Vila Franca de Xira, um momento habitualmente solene, o presidente da junta de freguesia da cidade, Ricardo Carvalho (PS), foi apanhado pelo Cavaleiro Andante a tirar uma foto de grupo em cima do palco.

Na tomada de posse dos órgãos municipais de Vila Franca de Xira, um momento habitualmente solene, o presidente da junta de freguesia da cidade, Ricardo Carvalho (PS), foi apanhado pelo Cavaleiro Andante a tirar uma foto de grupo em cima do palco com todos os presidentes de junta socialistas do concelho. Uma foto que, neste mandato, ficou mais magrinha para os socialistas, já que dois deles, precisamente os das maiores freguesias, desapareceram do mapa....

