uma parceria com o Jornal Expresso
08/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-11-2025 10:00

Acontece aos melhores

Acontece aos melhores
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Dias antes de tomar posse como presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, da coligação PSD/CDS, viu o seu nome ser trocado.

Dias antes de tomar posse como presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, da coligação PSD/CDS, viu o seu nome ser trocado. Tudo aconteceu na abertura solene do ano lectivo no Politécnico de Tomar. O presidente da instituição estava a discursar, começando por agradecer a presença das individualidades, quando chegou ao momento de saudar o futuro presidente do município, e em vez de Tiago Carrão, chamou-lhe Ricardo Carrão. O autarca rapidamente passou de uma cara de felicidade e orgulho por ouvir o seu nome perante uma plateia tão composta para uma cara de surpresa e algum constrangimento. É que, ainda por cima, o autarca é professor na instituição....

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar