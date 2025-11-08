Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-11-2025 10:00
Acontece aos melhores
- foto O MIRANTE
Dias antes de tomar posse como presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, da coligação PSD/CDS, viu o seu nome ser trocado.
Dias antes de tomar posse como presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, da coligação PSD/CDS, viu o seu nome ser trocado. Tudo aconteceu na abertura solene do ano lectivo no Politécnico de Tomar. O presidente da instituição estava a discursar, começando por agradecer a presença das individualidades, quando chegou ao momento de saudar o futuro presidente do município, e em vez de Tiago Carrão, chamou-lhe Ricardo Carrão. O autarca rapidamente passou de uma cara de felicidade e orgulho por ouvir o seu nome perante uma plateia tão composta para uma cara de surpresa e algum constrangimento. É que, ainda por cima, o autarca é professor na instituição....
