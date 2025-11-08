O recém-empossado presidente da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Carlos Gonçalves (CDU), disse logo ao que ia na tomada de posse dos novos eleitos na assembleia de freguesia. O autarca deixou recados à Câmara de Vila Franca de Xira e disse que a mesma tem de rever o financiamento à junta sob pena deste órgão devolver-lhe de volta as competências. “2,4 milhões de euros é um orçamento muito limitado para uma junta como Alverca. As juntas têm suportado os aumentos dos salários mínimos e não dá para continuar assim”, afirmou. Carlos Gonçalves foi aplaudido por todos os quadrantes políticos, movimento associativo e funcionários da junta e antevê-se um mandato sem papas na língua....