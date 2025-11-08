Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 08-11-2025 07:00
Uma paridade um bocadinho díspar
- foto O MIRANTE
O resultado das autárquicas ditou que os novos vereadores da Câmara Municipal de Alenquer sejam todos do sexo masculino, excepto a vereadora do executivo PS, Cláudia Luís, que transita do anterior mandato em que era vice-presidente. Será uma mulher entre homens no próximo mandato e por isso só resta desejar boa sorte à autarca, e que tenha capacidade de liderança e muita paciência para aturar tanto homem... .
