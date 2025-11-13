Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-11-2025 18:00
A Mariquinhas pagou, viu e venceu
O Cavaleiro Andante tem boa memória e lembra-se das polémicas entre a ginja Pose Altiva, a ginja Mariquinhas e os responsáveis pelas concessões na Feira do Cavalo. A Mariquinhas veio, pagou e venceu. O Cavaleiro percorreu o certame e não encontrou concorrência à vista. No fim de contas, foi tudo uma questão de euros. Mas, justiça seja feita, pelos testes no local, a qualidade também não era má….
