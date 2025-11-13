Os escuteiros de Alhandra promoveram uma noite de fados solidária no sábado, 8 de Novembro, para ajudar a financiar obras na sua sede. Para isso vários fadistas de Alverca foram dar uma ajuda interpretando temas de melancolia e saudade. É uma doce ironia este nosso fado associativo, ter de recorrer a eventos solidários cantados por idosos para conseguir angariar uns euritos que ajudem a fazer obras na sede de uma associação que serve a comunidade....