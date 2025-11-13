uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-11-2025 07:00

João Leite 2 – PS 0

João Leite 2 – PS 0
- foto O MIRANTE
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), está a ter um Outono para mais tarde recordar. Depois de ter vencido a eleição para a Câmara de Santarém, em que tinha como principal rival o socialista Pedro Ribeiro, ex-presidente de Almeirim, João Leite tirou também a liderança da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) ao PS, que liderava essa entidade desde a sua fundação. Foi um 2 em 1 que deve ter acentuado o amargo de boca que alguns socialistas da Lezíria vinham sentindo desde 12 de Outubro, com Francisco Madelino - que perdeu a Câmara de Salvaterra de Magos para uma camarada, agora independente - à cabeça... .

