13/11/2025

Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-11-2025 10:00

Na Chamusca todos querem mandar

- foto O MIRANTE
A primeira reunião do executivo municipal da Chamusca passou a correr, mas já deu para perceber que há quem ainda não tenha aceitado o lugar que lhe calhou…ou por outras palavras, o lugar que o povo escolheu.

A primeira reunião do executivo municipal da Chamusca passou a correr, mas já deu para perceber que há quem ainda não tenha aceitado o lugar que lhe calhou…ou por outras palavras, o lugar que o povo escolheu. Os vereadores da oposição, Rui Martinho e João Santos, criticaram o facto de o presidente da câmara ter poder e legitimidade para nomear os seus representantes em algumas entidades, afirmando que devia ser o executivo a deliberar. O Cavaleiro Andante não percebe nada de política, mas quando se escolhe quem vai governar uma autarquia não é suposto ser para tomar decisões? As câmaras municipais precisam de operacionalidade e de pessoas que não tenham medo de tomar decisões, não de burocratas que atrasem ainda mais o desenvolvimento dos territórios. Só uma pequena nota mesmo para quem não percebe nada de política: as câmaras municipais não se gerem como as juntas de freguesia.

