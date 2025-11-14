uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-11-2025 21:00

A dança das cadeiras 

A dança das cadeiras 
- foto O MIRANTE
Na tomada de posse dos órgãos eleitos em Tomar assistiu-se a uma verdadeira dança das cadeiras antes da sessão iniciar. Já passava da hora marcada para o início da cerimónia, quando começaram a ser retiradas cadeiras destinadas ao público para serem colocadas em cima do palco. Parece que à última da hora lembraram-se que eram precisos assentos para o executivo municipal. A confusão instalou-se, com muitas incertezas em relação ao local onde as cadeiras deveriam ficar, tudo isto perante a impaciência da plateia que já esperava há largos minutos. A somar a esta situação, uma fila interminável no exterior do auditório, que dificultou a entrada de todos os convidados. O resultado foi um atraso no início da cerimónia de perto de uma hora. A tomar posse, fica a imagem de alguma desorganização, por parte dos novos eleitos. Foi uma autêntica entrada com o pé esquerdo….

